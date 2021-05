Bandidos arrombam Banco do Brasil pelo teto em Rio Branco e roubam R$ 2 milhões

Um trio de criminosos entraram pelo teto da agência bancária do Banco do Brasil, localizado na Via Chico Mendes, na tarde desta sexta-feira, 30, e roubaram mais de R$ 2 milhões de reais que seriam depositados nos caixas eletrônicos da agência. Segundo informações repassadas pelo ac24horas, o Tesoureiro do Banco do Brasil estava se deslocando para realizar o abastecimento dos caixas eletrônicos por um corredor que fica no interior da agência, onde não há câmeras de vigilância.

Neste momento, o tesoureiro foi surpreendido por duas pessoas de macacão de cor azul que se identificavam como da manutenção do ar condicionado, um deles com o cabelo com dreads, ambos portavam arma de fogo, sendo que um tinha uma pistola e o outro supostamente uma metralhadora.

Durante ação, os dois criminosos amarraram o tesoureiro e o enforcaram até ele desmaiar. Em seguida, subtraíram os malotes contendo aproximadamente R$ 2 milhões de reais saindo pelo teto com ajuda do comparsa que estava em cima.

A Polícia Militar (PMAC) foi acionada pelos vigilantes de serviço na agência após meia hora do ocorrido, momento em que os vigilantes perceberam que o tesoureiro não respondia os chamados. De acordo com informações da administração do banco, uma empresa de manutenção de ar condicionado prestou serviço iniciado na semana passada e que encerrou na quinta-feira (29) um dia antes do assalto, mas não souberam informar qual empresa prestou o serviço.