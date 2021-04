Gonzaga parabeniza Acre e Pando por segurança na fronteira em Fórum Binacional

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou nesta quinta-feira (29) do Fórum Binacional de Segurança Pública que ocorreu no Comando do Batalhão de Polícia da Bolívia, na cidade de Cobija, departamento de Pando.

O Fórum teve como objetivo tratar assuntos referentes à segurança pública binacional, em especial à fronteira, visto que há uma grande necessidade de somar forças para melhorias na segurança pública. Durante o ato foi assinado um acordo de cooperação entre os dos países para estreitarem ainda mais os laços e coibirem a violência e criminalidade na região.

Gonzaga agradeceu ao convite feito pela governadora de Pando, Paola Ivana Terrazas, por intermédio do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, para que o parlamentar participasse do evento que discutiu a segurança pública na fronteira do Brasil e Bolívia.

“Quero agradecer ao convite da governadora de Pando para participar do Fórum e parabenizo também as autoridades da segurança brasileira e boliviana pelos ótimos resultados obtidos através do trabalho conjunto das polícias dos dois países. A parceria entre Brasil e Bolívia só tem a ajudar o povo dos dois países”, afirmou Gonzaga.

O deputado tucano afirmou ainda que a parceria tem diminuído a criminalidade na região. Dados da Secretaria de Segurança do Acre apontam que o número de roubos de veículos e tráfico de droga tem caído nos últimos meses.

Além de Gonzaga, representaram o Acre no evento a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, o secretário de Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar, o comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, Carlos Batista, e presidente do Iapen, Arlenilson Cunha.