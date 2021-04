Dados de vacinação estão desatualizados: “problemas no sistema”, diz Sesacre

O Acre alcançou até esta quarta-feira (28) a marca de 120.224 doses da vacina contra Covid-19 aplicadas. 92.979 pessoas receberam a 1a dose e 27.245 estão totalmente imunizadas pois já receberam a segunda dose.

Os dados constam do boletim desta quinta (29/4) da Sesacre que chama a atenção para problemas no sistema do Ministério da Saúde: “Sistema do Ministério da Saúde encontra-se com problemas na contabilidade de doses aplicadas”, alerta a Secretaria de Saúde do Acre.

Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira são os que mais vacinaram até ontem. Já contam com ao menos uma dose do imunizante 63.190 mulheres, que tem sido mais vacinadas que os homens (57.034).

Os dados da vacinação contra a Covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio.

As informações são atualizadas na plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município, diz a Sesacre.