CPI é instalada para apurar suposta ‘negligência’ na morte de idoso por Covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, vereador Gilberto França da Silva (PSDB), promulgou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 27, a abertura da Comissão Especial de Inquérito do Poder Legislativo Municipal, com objetivo de apurar suposta negligência médica que posa ter ocasionado a morte de uma idoso identificado por Bené.

A CPI teve embasamento após a postagem em redes sociais feitas pelo médico Rafael Lemos, apontando indícios de eventual negligência por parte de profissionais de saúde da Unidade de Saúde Zulmira Garcia, em desfavor do senhor conhecido como “Seu Bene´”. Segundo o Doutor, “Seu Bené” procurou a Unidade de referência de COVID por duas vezes e foi negado por profissional não-médico o pedido da realização dos testes para COVID, e que consequentemente o mesmo veio a óbito em decorrência de complicações da doença.

Uma Nota de Repúdio emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, em um determinado trecho informa que “foram realizados os atendimentos e testagens rápidas referente a COVID-19 do paciente como preconiza o Ministério da Saúde (MS) ao qual ambos os testes tiveram o resultado negativo e assim o paciente foi encaminhado para sua residência de acordo com os protocolos e fluxos pactuados na Esfera Estadual e Federal”.

O prazo para que a Comissão Especial de Inquérito possa emitir a conclusão final será de até 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período mediante aprovação em plenário.

A Comissão será constituída por quatro parlamentares: Vereador Odilon dos Santos/PROS – Presidente; Vereador Ivanir Vasconcelos de Souza/MDB – Relator; Vereador Cleuson de Oliveira/PP – Membro e Marciane Ferreira Coimbra- Secretária.