Servidores da saúde e segurança vão receber auxílio por 30 dias

O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 26, decreto que prorroga por mais um mês o pagamento do auxílio emergencial em saúde pago aos servidores da saúde e da segurança pública que estão na linha de frente do combate à Covid-19.

O valor do benefício é de R$ 450,00 e foi criado no ano passado como forma de ajudar os profissionais que estão na luta diária contra a pandemia. Mais de três mil profissionais da saúde no Acre contraíram a Covid-19.

Já nas forças de segurança, cerca de 32% do efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo foram infectados. De acordo com o último levantamento da Sejusp, 14 profissionais morreram vítimas da doença.

Além do auxílio, o governo também prorrogou o adicional de insalubridade que aumenta em até 200% o benefício concedido aos trabalhadores em saúde.