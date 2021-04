Fim de semana flexibilizado tem aumento de 5,35% por obediência sanitária contra a Covid

No primeiro de semana de restrições sanitárias flexibilizadas, as forças de segurança ainda efetuaram 11 autuações contra desobediência da fase vermelha do risco da Covid-19.

O dado consta do relatório divulgado nesta segunda-feira (26) pela Secretaria de Segurança Pública. Entre os dias 23 e 24/4 foram realizados 118 procedimentos, entre abordagens diversas, registro de ocorrências e autuações.

O número de autuações é levemente menor que o final de semana passado, mas o total de ocorrências é maior: foram 112 nos dias 18/19. Comparando, representa aumento de 5,35% entre um período de alta restrição com outro flexibilizado, onde o comércio e outras atividades puderam trabalhar.