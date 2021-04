Prefeitura de Porto Walter e Defesa Civil entregam donativos para famílias ribeirinhas

A rede de solidariedade que se formou entre a prefeitura de Porto Walter através da Defesa Civil, com o apoio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), se multiplicou nesta sexta-feira (23) com a entrega de sacolões, colchões, kits de bebê, kits de higiene pessoal e água mineral para centenas de famílias das comunidades Beiradão do Alto Juruá, Rio Grajaú, Rio das Minas e Rio Ouro Preto, em um total de 21 localidades rurais.

Em meio a alagação, a prefeitura deu exemplo de amor ao próximo entregando donativos com os recursos da Defesa Civil Nacional. O prefeito César Andrade foi acompanhado com o vice Guarsônio Melo, pela primeira-dama Ana Flávia, pelo ex-prefeito Zezinho Barbary, e pelo coordenador municipal de Defesa Civil, Donicélio Nunes.

“Sou sensível a cada problema enfrentado por nossa gente. Nossas ações sempre serão de apoio e solidariedade a quem mais precisa. Esse recurso conseguido em nossa gestão veio para reforçar o nosso trabalho humanitário”, destacou o prefeito.

Essa é a segunda ação de entrega de donativos. A abertura das ações humanitárias de socorro aos atingidos foi feita no Segundo Distrito, no último dia 17, beneficiando 98 famílias.

Desde o início da alagação no município que a prefeitura e a Defesa Civil vêm atendendo os mais necessitados, onde o olhar social se resume nas ações que amenizam a dor das pessoas garantindo comida na mesa dos atingidos.