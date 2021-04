Adesão ao Refis cresce 17% em um mês com R$ 85 milhões de dívidas negociadas no Acre

A Secretaria de Estado de Fazenda do Acre concluiu até o momento 858 contribuintes que finalizaram seus processos de regularização tributária ao aderirem ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2021

O valor negociado até agora chega a R$ 85 milhões.

Relacionado

“Estamos esperançosos que até o final do período de adesão, 30 de junho, outras empresas e contribuintes possam procurar a secretaria para negociar as dívidas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), e regularizar-se perante o Fisco Estadual”, declarou a Sefaz por intermédio de sua assessoria.

No dia 15 de março o Governo do Estado decidiu prorrogar para 30 de junho o prazo para adesão ao Refis.

A medida se deu, diz o Governo, para que a Sefaz possa contemplar o máximo possível de contribuintes, inclusive os atingidos pelas crises que o Estado ainda tem de lidar, como as cheias dos rios e a pandemia da Covid-19.

Além disso, a prorrogação permite que o empresariado regularize débitos tributários. Naquela data, 735 contribuintes tinham conseguido finalizar o Refis –o que significa que desde então a adesão cresceu quase 17%.