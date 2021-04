Sobreviventes da Covid têm risco maior de morrer após a infecção, aponta estudo

O estudo usou os bancos de dados nacionais de saúde do Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos para identificar as sequelas em até 6 meses após a infeção.

Ziyad Al-Aly, que conduziu o estudo, afirmou à Bloomberg que a internação por Covid-19 é “apenas a ponta do iceberg”. “Estamos começando a ver um pouco abaixo do iceberg, e é realmente alarmante”.

Pesquisas reunidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que as mulheres são as que mais relatam complicações posteriores à infecção pelo novo coronavírus.

Os pesquisadores acompanharam 1.648 pacientes que foram internados com o vírus em 38 hospitais, dos quais 398 morreram durante a internação (24,2% do total) e 1.250 sobreviveram (75,8%) e tiveram alta entre 16 de março e 1º de julho de 2020.

Outros 65 tiveram perda persistente do paladar ou do olfato, e 58 pacientes relataram uma nova dificuldade ou piora no quadro para completar as atividades da vida diária.