Prefeitura promete gastar R$ 31 milhões na recuperação de ruas

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 22, a dispensa de licitação que contrata a Empresa Municipal de Ur­banização de Rio Branco – EMURB, para a execução de Serviços de Manutenção e Recuperação de Vias no município de Rio Branco.

A recuperação das ruas, principalmente nos bairros mais afastados do centro da cidade, é uma das principais reivindicações da população de Rio Branco. Nos últimos dias, a morte de uma moça de 26 anos que trafegava em uma motocicleta e acabou morrendo em um acidente causado por causa de um buraco na Estrada do Calafate gerou uma onda de protestos e até ameaça de fechamento da via. Após as manifestações, a prefeitura começou a recuperar a estrada.

De acordo com a dispensa de edital, a prefeitura vai gastar 31 milhões de reais de recursos próprios na execução do serviço. O município não divulgou ainda o calendário de obras, a quantidade de quilômetros que serão recuperados e os bairros beneficiados.