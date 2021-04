Após série de críticas, articulador da prefeitura diz que Bocalom vai ter líder na Câmara

O articulador da prefeitura de Rio Branco na Câmara de vereadores, ex-deputado estadual Helder Paiva, afirmou ao ac24horas durante agenda na Associação dos Municípios do Acre (AMAC), na tarde desta quinta-feira, 22, que a relação com os parlamentares está melhorando, mesmo com a gestão de Tião Bocalom sendo alvo de críticas de denúncias constantes.

Paiva reforçou que o prefeito decidiu que em breve apresentará o vereador que será líder na Câmara. “Estava faltando carinho, diálogo. Chegamos e já estamos conversando sobre o assunto. Não vamos escolher agora, mas, em breve, a gente vai tá escolhendo o líder”, explicou.

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) disse que está analisando a possibilidade de escolha de um dos 17 vereadores para ser o líder na Câmara Municipal de Rio Branco. De acordo ele, esse assunto não é o objetivo da gestão no momento, porém, em meio às recentes críticas dos parlamentares em diversos setores da prefeitura, existe o interesse de um representante do Poder Legislativo Municipal. “Estamos analisando”, declarou.