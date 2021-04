Após ser afastado da SEE, Mauro está em casa e não quer conversa

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O secretário de educação afastado, professor Mauro Sérgio, chegou das férias dia 20, última segunda-feira. Ele deveria retornar ao cargo no mesmo dia, mas foi surpreendido por um decreto do governador Gladson Cameli que prorrogou até o dia 30 de abril a permanência da secretária em exercício, Andreya de Oliveira Abomorad, no comando da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Mauro optou por ficar em casa, tem evitado falar por telefone até com amigos. Para pessoas próximas ele comentou que está muito chateado com toda situação envolvendo a SEE. Ele ainda não foi comunicado pela Casa Civil sobre suposta exoneração do cargo.

No início de abril após duas operações de combate à corrupção comandadas pela Polícia Civil, o governador Gladson Cameli determinou à Controladoria Geral do Estado (CGE) uma auditoria na Secretaria encabeçada por Mauro Sérgio com análise de planilhas, memorandos e outros documentos, todos relativos às gestões no período de 2016 a 2021.

A situação política do caso se agravou com o protocolo de instalação de uma CPI na Assembleia Legislativa do Acre para investigar os supostos desmandos ocorridos na secretaria.