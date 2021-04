Sede do Imac é arrombada e bandidos fazem a “limpa”

Os servidores do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) tomaram um susto quando chegaram para trabalhar na manhã desta segunda-feira, 19.

A sede do prédio foi invadida por bandidos na madrugada, que arrombaram a porta e roubaram diversos objetos e aparelhos da instituição. Os bandidos também danificaram janelas do prédio, que fica localizado no centro da capital acreana.

Assim que foi confirmado o furto, a direção do órgão registrou um boletim de ocorrências e a perícia da Polícia Civil já esteve no local tentando buscar pistas dos autores do crime.

Por enquanto, o IMAC ainda contabiliza o que foi levado, mas já foi apurado que foram furtados pelo menos 4 ares-condicionados, 2 bebedouros e aparelhos de data show. A polícia investiga o caso, já que a sede do órgão conta com o serviço de vigia.

