Emendas parlamentares de Jéssica Sales gera investimentos de R$ 5 milhões em Mâncio Lima

Ao lado do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT) a deputada federal Jéssica Sales (MDB) visitou as obras de suas emendas parlamentares que estão gerando investimentos de R$ 5 milhões no município.

A parlamentar começou sua agenda visitando a obra do Mercado Municipal, que recebeu recurso extra emenda de R$ 1 milhão de reais. Em seguida a parlamentar foi até a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) na aldeia Puyanaua que tem investimentos de R$ 720 mil. Outra obra visitada por Jéssica Sales foi o Complexo Esportivo Totão que recebeu R$ 3 milhões também de recurso extra emenda.

Durante as visitas, além do prefeito, estiveram acompanhando a deputada, a vice-prefeita Angela Valente, o ex-prefeito Dr. Luis Helosman, Vereadores Zeca do Pentecostes e Renan. “Só tenho a agradecer a deputada Jéssica Sales. Tenho dito que os deputados federais dão a vida pelos municípios. Estamos vendo os investimentos feito em nossa cidade pela deputada Jéssica. Por isso que precisamos de uma parlamentar como ela, que ajuda de verdade no desenvolvimento de nossa cidade e de outras na região”, destacou o prefeito Isaac.

Para a deputada o município tem muita responsabilidade com as obras de suas emendas parlamentares. “Gosto muito de indicar recursos para Mâncio Lima, o prefeito Isaac apesar de não ser do meu partido, as minhas emendas são todas executadas. Esta é mais uma visita que faço ao lado do prefeito, fico feliz em ver as obras sendo finalizadas. Assim as pessoas podem ver nosso trabalho, desde do Mercado, UBS, Complexo Esportivo da cidade e outros recursos que já viabilizei ao logo dos seis anos do nosso mandato” , ressaltou Jéssica.

Finalizando a agenda em Mâncio Lima, Jéssica Sales foi convidada a conhecer um experimento de sucesso na região que é o cultivo do café do empreendedor deputado estadual Jonas Lima. “Foi muito bom receber a Jéssica aqui. Ela tem ajudado muito os municípios do Acre e mostrei esse nosso investimento que pode servir de exemplo para outros produtores”, relatou Lima.

