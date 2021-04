Agência monitora preço do gás de cozinha praticado em Rio Branco

De acordo com o último boletim da Agência Nacional do Petróleo (ANP) publicado no sábado (17/4) o menor preço encontrado em Rio Branco para a botija de 13 quilos do gás de cozinha foi em uma distribuidora do bairro Vitória, que comercializa o produto a R$96.

O valor foi mais alto foi identificado em um comércio da Baixa da Colina, na Estrada Santa Inês, que vende a botija de 13 kg a 115.

Segundo a ANP o valor médio é de R$101,48, com desvio padrão de R$4,47 entre os preços mínimo e máximo para o produto. A agência pesquisa 22 estabelecimentos cadastrados.

Em cumprimento às determinações da Lei do Petróleo (Lei nº 9478/1997, artigo 8º), a ANP acompanha os preços praticados por revendedores de combustíveis automotivos e de gás liquefeito de petróleo envasilhado em botijões de 13 quilos (GLP P13), por meio de uma pesquisa semanal de preços realizada por empresa contratada.

O Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC), programa que substituiu, em setembro de 2020, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis (LPMCC), abrange gasolina C, etanol hidratado, óleo diesel B, GNV e GLP P13 pesquisados em 459 localidades, segundo procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202/2000.

A ANP pesquisa somente duas cidades no Acre. Além da capital, Cruzeiro do Sul também passa por monitoramento regular nos preços do GLP. Ali, os preços variam de R$105 a R$110 pela botija de 13kg.

Acompanhe os preços nos bairros de Rio Branco e Cruziero do Sul: https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Por_Estado_Municipio.asp