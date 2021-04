Acre mantém retorno das aulas remotas para início de maio

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), através da Diretoria de Ensino, anunciou nesta sexta-feira (16), o cronograma de preparação para o ano letivo de 2021, que irá começar no dia 3 de maio para mais de 160 mil alunos.

No entanto, antes do início das aulas a diretoria de ensino realiza a formação, que é dividida por módulos e visa contemplar todas as modalidades da educação básica. As equipes dos núcleos foram as primeiras a serem contempladas, para que possam replicar os conteúdos nos municípios, tanto com os gestores, como com os professores.

A formação está sendo feita por meio da plataforma educ.see.ac.gov.br. Imagem da página do portal. Mesmo antes de iniciar as formações, equipes da educação básica realizaram reuniões via web para alinhar e explicar como seria desenvolvida a formação na plataforma. A cada dia, foram repassadas as informações sobre as diversas modalidades de ensino.

Cronograma das aulas

Com o fim do ano letivo de 2020 atrasado por conta da pandemia, a Secretaria Estadual de Educação divulgou um calendário em que pretendia iniciar as aulas de 2021 no mês de maio. No início as aulas seriam realizadas de forma presencial, mas, devido o agravamento da pandemia e o nível de classificação do Estado pelo Comitê da Covid-19, as aulas voltarão a ser online – ensino remoto.

Suspensão de aulas presenciais

As aulas presenciais foram suspensas no dia 17 de março, na semana em que o Acre confirmou os três primeiros casos de Covid-19. Desde então, os alunos têm acesso ao conteúdo escolar pela internet por videoaula, pelo rádio com audioaula, pela televisão e também pelo material impresso adquirido nas escolas.

No ano passado, em meio à pandemia, os alunos da rede pública estadual concluíram apenas os 1°, 2° e 3° bimestres.