Sérgio Petecão visita Rodrigues Alves e garante ajuda ao município

Nesta quarta-feira, 14, o prefeito de Rodrigues Alves Alves, Jailson Amorim, o vice Nilson Magalhães, e os vereadores, recepcionaram na sede do executivo municipal, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC). A conversa girou em torno de benefícios já proporcionados pelo senador ao município, e as demandas atuais do executivo.

“Nós conhecemos Rodrigues Alves e sua gente virtuosa e de valor, tanto da cidade como da zona rural. Temos um município extenso, com mais mil quilômetros de ramais, o que requer muita atenção. O prefeito apresentou suas prioridades e, se Deus quiser, iremos ajudar muito mais a nossa querida Rodrigues Alves”, disse o senador.

Jailson lembrou que desde que está à frente da gestão (assumiu após a morte de Sebastião Correia e foi eleito em seguida), o senador já destinou para Rodrigues Alves, cerca de R$ 5 milhões. Elencou os investimentos de Petecão no município, como as reformas do estádio e da quadra sintética do Parque Municipal, além das máquinas que estão nas ruas garantindo a manutenção e limpeza de Rodrigues Alves.

“Quero agradecer de coração ao senador, porque quem ganha é o nosso povo. Na zona rural, temos caminhões e barcos que o senhor indicou, bem como dos kits de casa de farinha que vão chegar. Então, só temos que agradecer sua parceria”, concluiu o prefeito.