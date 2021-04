Papito será proclamado governador de Pando nesta sexta

Ex-deputada, a nova prefeita de Cobija, Ana Lucía Reis, retornará ao cargo após cinco anos

O governador eleito do departamento de Pando, Regis Richter, o ‘Papito’, será proclamado vencedor das eleições subnacionais da Bolívia nesta sexta-feira, 16, quando o Tribunal Eleitoral Departamental (TED) fechar em 100% a apuração da votação concluída no último domingo, 11.

De acordo com o jornal El Deber, de Santa Cruz de La Sierra, o representante do Movimento do Terceiro Sistema (MTS) tinha 54,68% dos votos (28.825 votos) contra 45,32% (23.895 votos) do candidato do Movimento ao Socialismo (MAS), Miguel Becerra, com 99,51% dos votos computados até esta quinta-feira, 15.

A apuração será encerrada nesta sexta por volta das 10h00 e Richter será proclamado quase imediatamente, já que as últimas duas atas que faltam ser computadas das seções eleitorais de Manchester e Alianza (município de Porto Rico) chegaram nesta quinta-feira a Cobija, capital do departamento.

“Entre as duas mesas que faltam computar, somam-se cerca de 150 votos”, disse Mineya Lucindo, vice-presidente do Tribunal Eleitoral de Pando.

Quando a apuração estiver encerrada, José Antonio Oliveira, presidente do TED Pando, proclamará oficialmente Richter vencedor das eleições. De acordo com o calendário eleitoral, no dia 30 de abril, ocorrerá a entrega das credenciais às novas autoridades eleitas nas eleições subnacionais.

No fim de semana passado, o segundo turno também foi realizado nos departamentos de Tarija e Chuquisaca, onde o partido do governo (MAS) sofreu um grande revés com todos os seus candidatos sendo derrotados nesses locais.

Surpresa na eleição

A eleição de Regis Richter, que tem 40 anos e é cadeirante, para governador do departamento de Pando, no segundo turno, é a maior surpresa desta eleição subnacional. O departamento amazônico havia se tornado um bastião do MAS até ser derrotado por ex-militantes do partido azul, como é o caso de Papito.

O próximo governador de Pando sabe muito bem o que se espera dele na região. Médico de profissão e com experiência política à frente da prefeitura do município de Porvenir, Richter participou na última terça-feira, 13, do programa Influente, da Rádio El Deber.

Na entrevista, ele disse que o principal desafio está voltado para a saúde, em razão de Pando fazer fronteira com o Brasil, um país duramente atingido pela nova cepa amazônica. Segundo ele, os cuidados de saúde requerem “reforçar o sistema de saúde com equipamentos e medicamentos para fornecer serviços gratuitos, além de um aumento do pessoal de saúde”.

Richter considera que o aumento das taxas de mortalidade no departamento está ligado à falta de recursos econômicos das famílias pandinas para ter acesso aos medicamentos de que os tratamentos exigem. Assim, ele aponta para a necessidade urgente de fornecer os recursos gratuitamente.

O segundo pilar de sustentação da gestão governamental de Richter está voltado para a esfera econômica e a industrialização da região. Ele diz que Pando está em uma situação de esquecimento e com queda na entrega de recursos do Índice de Desenvolvimento humano – IDH.

Relacionamento com o governo

O vencedor virtual do segundo turno de Pando é muito claro sobre seu papel à frente do governo. Segundo ele, a população apoiou um programa que se propõe a trazer oportunidades para o departamento. Para isso, ele disse que já coordenou propostas com a prefeita eleita de Cobija, Ana Lucía Reis, com quem compartilha um passado no MAS e o atual momento no MTS.

Em 7 de março passado, a ex-deputada Ana Lucía Reis, também candidata da oposição, foi eleita prefeita de Cobija e vai substituir Luís Gatty Ribeiro, para quem perdeu a eleição em 2015, quando era a então administradora da capital de Pando pelo MAS. Nessas eleições subnacionais, ela se transferiu para o MTS.

Richter evita propor cenários de confronto entre o partido no poder e os governos que se opõem ao MAS. Embora confesse não ter tido contato com governantes nem com governadores eleitos de outros departamentos, ele confirma seu desejo de trabalhar para “defender os interesses de Pando, que são também os da Bolívia”.

Os dados de projeção populacional do INE (Instituto Nacional de Estatística) e a necessidade de renovação do censo populacional representam uma oportunidade para Pando. Richter diz que buscará mais recursos para a região e que fará com que a distribuição das vagas garanta sua representatividade.

O futuro governador de Pando disse ainda esperar por um relacionamento cordial e administrativo com o presidente boliviano Luis Arce e que a tarefa confiada a ele, de levar progresso, bem-estar e qualidade de vida ao departamento, deve ser assumida independentemente do partido.

Expectativa na fronteira Acre-Pando

A capital do Departamento de Pando, Cobija, a as cidades acreanas de Epitaciolândia e Brasiléia possuem uma forte relação de interdependência econômica, social e cultural. Há muitos bolivianos que residem nas cidades brasileiras e vice-versa, assim como muitos cidadãos dos dois países que trabalham na pátria vizinha.

Dessa condição local, emerge a preocupação dos habitantes da região de fronteira para que sempre exista um bom entendimento entre as autoridades políticas e administrativas das cidades-gêmeas e do governo departamental de Pando. Essa é a expectativa do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes.

“Nós sempre tivemos um bom entendimento com as autoridades bolivianas desde quando eu trabalhava como delegado de polícia. E como prefeito, mantivemos isso com a governadora Paola Terrazas e com o prefeito Luís Gatty. Acreditamos que a boa tratativa vai continuar com os novos eleitos. Assim que ocorrer a posse, vamos fazer uma visita institucional para reforçar essa boa relação”.

O ac24horas não conseguiu falar com a prefeita Fernanda Hassem, de Brasiléia, que no curso do primeiro mandato como administradora do município sempre se manifestou sobre a relação de irmandade que as cidades fronteiriças precisam manter. Tem sido assim no período de pandemia, quando os governos municipais e departamental adotaram medidas conjuntas de enfrentamento à Covid-19.