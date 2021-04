Com Gladson em busca da reeleição, PP se une com MDB, PSDB e Nanicos

As eleições do próximo ano já começam a movimentar os bastidores, e nesse cenário, o Partido Progressistas (PP), esteve reunido com diversas lideranças partidárias em busca de fechar uma aliança visando a reeleição do governador Gladson Cameli.

Na semana em que o governador resolveu reativar sua participação nas decisões do PP, o ac24horas recebeu a informação de uma recente reunião onde lideranças do Progressistas sentaram com demais dirigentes de sete partidos que devem integrar a base governista no próximo ano. O teor do encontro, à princípio, não teve pedidos de cargos, porém, a atual gestão poderá abrir espaço para acomodar os aliados.

De acordo com informes apurados, a reunião foi intermediada pelo deputado estadual José Bestene há cerca de dois meses, no entanto, o parlamentar esperou uma agenda em que estivesse o chefe do executivo estadual. As siglas partidárias que integraram a reunião foram: Avante, Podemos, DC, MDB, Cidadania, PSC e PMN.

Segundo relatos de um dos dirigentes partidários presente na reunião, Cameli busca unir o maior número de aliados para compor a base do governo antes das eleições que ocorrem no ano que vem e, na disputa pelo Palácio Rio Branco.

O governador retorna para o PP com o PSDB debaixo do braço, por contar com apoio da cúpula Nacional, já que o ninho tucano perdeu as duas principais lideranças, o vice-governador Major Rocha, que foi para o PSL, e a deputada federal Mara Rocha, que anunciou saída do partido e deverá ir para o PL da missionária Antônia Lúcia.

Enquanto isso, o virtual adversário de Cameli em 2022, senador Sérgio Petecão (PSD), segue patrocinando uma série de agendas no interior em busca de mobilizar os descontentes com o atual governo. Pelo mesmo, segue o vice-governador, que rompido politicamente com titular do Palácio, tenta buscar apoio no mesmo nincho.