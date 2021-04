Mailza e Bittar assinaram CPI ampliada para estados e municípios; Petecão não assinou

Dos três senadores do Acre, apenas Mailza Gomes (Progressistas) e Márcio Bittar (MDB) assinaram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 que inclui os estados e municípios na investigação de fiscalizar recursos da União destinados ao combate a pandemia da covid-19.

A CPI foi criada para investigar as ações e eventuais omissões do governo federal em meio à pandemia, além de fiscalizar recursos da União repassados a estados e municípios.

No primeiro momento, a criação da CPI era para investigar apenas os atos de omissão do Governo Federal. No entanto, após a decisão do Ministro do STF, Luis Roberto Barroso, 43 senadores decidiram assinar um documento pedindo que Estados e Municípios que receberam recursos para o combate à pandemia sejam incluídos na CPI Covid-19. Até o momento, o senador Sérgio Petecão (PSD) não assinou nenhuma.

O ac24horas tentou contato com o senador Petecão, no entanto, até o fechamento desta pauta, a equipe não conseguiu obter contato. No que se sabe até o momento, Petecão se encontra em viagem pelo interior há mais de 10 dias cumprindo agendas com os prefeitos de diversos municípios.