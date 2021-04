Motorista perde controle de carro ao olhar celular e colide contra poste de energia

Um motorista identificado como Bruno perdeu o controle da direção de seu veículo e colidiu contra um poste de energia na noite deste domingo, 11, na Via Chico Mendes, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, o condutor trafegava num veículo modelo Gol, de cor branca, placa MZW-8D36, com mais duas passageiras no sentido centro-bairro quando ao se distrair olhando para o celular, perdeu controle da direção e colidiu contra um poste de energia. Com o impacto, uma das passageira que estava sem cinto no banco da frente, colidiu com o rosto no para-brisa e fraturou o nariz. Uma outra passageira e o motorista sofreram escoriações.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os atendimentos as duas passageiras e as encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, estiveram no local e isolaram a área para o trabalho de perícia. O motorista foi submetido ao teste de bafômetro que deu negativo. O carro foi removido por um guincho.