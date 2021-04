Motorista passa mal, perde controle da direção e capota veículo na Via Verde, em Rio Branco

O condutor de um veículo modelo Frontier, de cor branca, identificado como Leonardo Oliveira da Silva, de 25 anos, sofreu um grave acidente ao capotar o veículo na tarde deste domingo, 11, na Via Verde, próximo ao Ceasa, na em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Leonardo trafegava na caminhonete no sentido Ceasa-terceira ponte, quando inesperadamente passou mal, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contraria, caiu em um barranco e capotou.

Populares que passagem pelo local acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos chegaram ao local e com ajuda de pessoas conseguiram retirar o motorista do carro e prestaram os primeiros atendimentos. O condutor foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, sem fraturas.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e isolou a área para o trabalho de perícia. Amigos de Leonardo acionaram um guincho e removeram a caminhonete.