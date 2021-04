Motoristas de ônibus cobram vacina da Covid-19 à categoria na capital

Motoristas de ônibus da capital acreana decidiram fazer um ato pacífico na manhã desta sexta-feira, 9, no Terminal Urbano, para reivindicar a aplicação de vacina contra Covid-19 à categoria. Eles reclamam que convivem com alto risco de contaminação, principalmente por fazerem o trajeto de pacientes do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), que precisam passar por exames e reavaliações constantemente.

“Estamos sofrendo mais a cada dia e vendo muitos colegas internados e até mesmo morrendo”, diz Mauricélio. Os trabalhadores querem que a prefeitura de Rio Branco se manifeste a favor da categoria. “Na realidade, também estamos na linha de frente, carregando passageiros para UPA e outras unidades de saúde”, afirmam.

A categoria destaca que não pretende fazer nenhum movimento de paralisação por conta disso, mas desejam ser incluídos na campanha de vacinação prioritária. “Queremos expor nossa preocupação, porque o motorista adoece e leva a doença para a família”.

O grupo pede que a vacina seja incluída para motoristas urbanos e rodoviários. “Todos estamos apreensivos, pois para nós é muito perigoso. As autoridades deveriam ter esse olhar para nossa categoria”, reclamam.