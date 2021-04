Ifac divulga resultado de processo seletivo para cursos técnicos e lista para matrícula

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está divulgando o resultado final do processo seletivo de cursos técnicos, como também a lista de candidatos convocados para matrícula.

Conforme edital, os candidatos convocados deverão realizar matrícula entre os dias 12 e 14 de abril. Os documentos deverão ser entregues no setor de Registro Escolar de cada campi, conforme horários estabelecido pela unidade. É imprescindível que os candidatos respeitem e atendam todas as indicações preventivas contra o novo coronavírus para efetivação da matrícula. As recomendações estão descritas no edital.