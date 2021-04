Todas aeronaves do governo irão atender demandas da Saúde

O governador Gladson Cameli decidiu colocar todas as aeronaves do Estado do Acre para atender demandas de urgência relacionadas à Saúde. A medida foi anunciada por Cameli através de suas redes sociais nesta terça-feira (6). O objetivo é dar mais agilidade no atendimento de pacientes no interior do Estado.

Com isso, o governo também pretende auxiliar outras demandas urgentes na área da Saúde. “Considerando que medidas céleres são necessárias para salvar vidas, o governador colocou à disposição as aeronaves do Estado do Acre para demandas de urgência da Saúde”, explicou a página do governo.⠀

Segundo o Estado, desde o dia 16 de março o avião Harpia 2 está voltado para os atendimentos da mesorregião do Vale do Juruá. “Determinei que o avião do Estado ficasse em Tarauacá à disposição durante o tempo necessário para atender demandas de transferências de pacientes, não somente de lá, mas também dos municípios próximos”, enfatiza Gladson.⠀

O avião do governo realizou no dia 18 de março, a transferência de três pacientes acometidos pela Covid-19: um homem que estava internado no Hospital Sansão Gomes, em Tarauacá, e um homem e uma mulher que estavam no Hospital Geral de Feijó e foram direcionados para o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul.⠀⠀

Já o helicóptero Harpia 4 foi utilizado no dia 17 de março, para realizar a entrega de materiais e transportar profissionais de Saúde a um local de difícil acesso, no município de Jordão. A comunidade Novo Porto, que fica às margens do Rio Muru, recebeu, em cerca de oito minutos de voo, da pista do município até a localidade, profissionais de saúde (médicos e enfermeiros), vacinas, materiais médico-hospitalares e kits para teste de Covid.⠀

