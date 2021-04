Operação da PF e Civil prende mais de 50 faccionados no Acre

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), composta por agentes da polícia federal, civil e militar, deflagraram na manhã desta terça-feira, 06, a Operação “PARTUM”, que resultou no cumprimento de mais de 70 mandados de buscas e prisão preventiva contra membros de facções criminosas no Acre.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Sena Madureira. Durante as buscas duas armas de fogo foram apreendidas.

Relacionado

A ação contou com cerca de 40 policiais federais e 40 policiais civis, que cumprem 71 ordens judiciais expedidas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), sendo 15 de busca e apreensão domiciliar e 56 mandados de prisão preventiva contra integrantes das facções criminosa investigada.

As investigações tiveram início em 2019 em Cruzeiro do Sul – AC, após a prisão em flagrante de um dos integrantes da facção pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e organização criminosa. Na época, a ação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Acre.

Na operação desencadeada desta terça-feira, 06, foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra três das principais lideranças da facção criminosa em atuação no estado do Acre, os quais, após as formalidades legais, ficarão à disposição da Justiça.

A ação faz parte da estratégia em combater esse tipo de crime através do trabalho conjunto entre as forças de segurança pública uma vez que a prisão de lideranças, juntamente com a descapitalização das organizações criminosas e a cooperação jurídica internacional baseiam a atuação da Força Integrada no enfrentamento ao tráfico de drogas, armas e às facções criminosas.

A investigação foi chamada de “Partum” – que no latim significa “Criativo” – em alusão à criação de diversos e inusitados apelidos atribuídos a alguns dos integrantes da facção presos na operação de hoje, com o objetivo de tentar atrapalhar as investigações, tais como: Ceifador da Morte, Filho da Rebeldia, Magrão do Trem Louco e Cavalo Forte.