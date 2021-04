Chuvas em Tarauacá foram 15,1% acima da média no mês de março, revela portal

Em Rio Branco, o acumulado de chuvas em março foi 270,3 milímetros, ou 97,2% da média prevista para o mês, que é 278,1mm. Na cidade de Tarauacá, choveu 376,2mm, ou 15,1% acima da média, que é 326,8mm.

As chuvas ficaram dentro da média climatológica de março no Acre. Conforme citado, em alguns municípios choveu um pouco acima, sendo que, em outros, um pouco abaixo da média para o mês.

Pelo menos até o próximo dia 16 de abril não haverá incursão de ar polar com intensidade para provocar uma friagem no Acre e nas regiões próximas.

No entanto, antes do fim do mês, poderá ocorrer uma frente fria forte, que será sucedida por uma massa de ar polar de intensidade média, com sensível diminuição das temperaturas. Esta é apenas uma possibilidade, alerta O Tempo Aqui.