Apesar do decreto, motel é flagrado com portas abertas na capital

O Motel Montreal, localizado no bairro Montanhês, foi flagrado em funcionamento na noite desta sexta-feira, 02, em Rio Branco, mesmo com o decreto que proíbe o funcionamento de serviços não essenciais em vigor e o decreto do toque de recolher que vigora de 22h até 5h da manhã.

As imagens foram enviadas ao ac24horas por um internauta que acompanhou o movimento, adentrou no local e constatou que os espaços estavam em funcionamento. O local estava com as portas dos quartos entreabertas. O casal que buscava o local poderia usar os quartos sem qualquer restrição.

Atualmente, somente restaurantes, lanchonetes, supermercados e similares seguem, podem funcionar apenas com serviço de delivery, sendo proibido qualquer tipo de atendimento presencial ao público, inclusive, na modalidade drive-thru e congêneres.

O funcionamento dos postos de gasolina também estará restrito ao público durante os finais de semana. As atividades serão limitadas apenas aos mototaxistas, taxistas, motoristas da saúde, delivery e veículos oficiais das áreas da Saúde e da Segurança Pública, assim como de veículos que estejam em missão de serviços públicos essenciais, no período de 7 às 10 da manhã.

As regras são válidas somente nos fins de semana, feriados, pontos facultativos e permitem apenas a abertura de serviços essenciais, como hospitais, farmácias e funerárias.

Veja o vídeo: