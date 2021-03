Metade dos pacientes internados com Covid-19 no Acre tem menos de 60 anos

Dados do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgados nesta terça-feira, 30, mostram que, embora não constem no grupo de risco da covid-19, pessoas com menos de 60 anos são as que têm mais ocupados leitos de enfermaria ou de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Acre, portanto, causando a sobrecarga no sistema de saúde.

Ao total, são 344 internados em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) no Acre. Desses 343, 182 são pessoas abaixo de 60 anos de idade, ou seja, não pertencem ao grupo de risco da covid-19. A Sesacre não detalha a faixa etária de internados em leitos de UTI ou enfermaria, informa somente no geral.

A faixa etária com mais internados que não pertencem ao grupo de risco da covid-19 no Acre é dos que têm entre 50 a 59 anos, com 67 acreanos internados pela doença. Em seguida vem, os que têm entre 40 a 49 anos, com 49 internados. Logo abaixo, dos que têm entre 30 a 39 com 44 internados e os de 20 a 29 anos com 18 internados.

Os dados comprovam a fala do diretor do Into, Osvaldo Leal, que afirmou no início do mês em entrevista ao Jornal do Acre que a 2º onda da pandemia tem causado internações de pacientes jovens com sintomas graves da Covid-19.

“A gente tem percebido que o agravamento dessa pandemia, nessa segunda onda, tem acometido pessoas mais jovens. E essas pessoas têm apresentado, inclusive, sintomas mais graves da doença, com quadros inflamatórios graves, inclusive, com óbitos, que a gente tem percebido nesse período do mês de janeiro e fevereiro”, afirmou à época.

Dados do boletim mostram também a saturação dos leitos na capital, que durante os últimos cinco dias, o Instituto de Traumatologia (Into) e o Pronto Socorro de Urgência e Emergência (Huerb), tem registrado 100% dos leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) ocupados, ou seja, 80 leitos, e uma taxa acima de 90% dos leitos de enfermaria.

Para se ter uma ideia da gravidade desta segunda onda, das 13 mortes registradas nesta terça-feira, 30, seis são de pessoas abaixo de 60 anos, ou seja, que não pertencem ao grupo de risco do vírus.