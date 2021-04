Jenilson Leite realiza campanha “Máscaras pela Vida” em Brasiléia

A blitz educativa denominada “Máscaras pela Vida” de iniciativa do Deputado e Médico infectologista Jenilson Leite (PSB) foi realizada na manhã desta quarta-feira (31), na cidade de Brasileia, fronteira com a Bolívia. O ato já foi realizado nas ruas de Rio Branco e em Bujari.

A mobilização nas ruas é uma forma de chamar a atenção da população para que faça o uso da máscara nos locais públicos. Haja vista que a transmissão da doença é pelas vias aéreas. “Precisamos tomar todos os cuidados para evitar o contágio e de ser um transmissor do vírus, os hospitais estão lotados, faltam leitos e profissionais para atender. Senão fizermos nada, vamos viver um estado de guerra”, disse o deputado Jenilson Leite.

A campanha foi realizada na maior cidade da região do Alto Acre a pedido da vereadora Neiva Badotti (PSB). Para ela, a iniciativa é louvável, pelo caráter preventivo e educativo. “Quero agradecer o deputado Jenilson por trazer essa ação ao nosso município, porque esse projeto “Máscaras pela Vida” é uma ação muito importante. Uma ação educativa e preventiva que os próprios municípios deveriam fazerem essas ações”.

Além do trabalho de conscientização nas ruas de Brasileia, incentivando o uso da proteção nasal, o deputado também distribuiu máscaras. “O número de pacientes com Covid-19 na cidade tem aumentado, inclusive, pessoas da área de saúde estão intubadas no hospital regional. Então, fica meu agradecimento ao deputado Jenilson e de toda população de Brasileia”, agradeceu a vereadora.

Pelo cronograma da campanha, a iniciativa será realizada em mais duas cidades.