Motoboys pedem funcionamento de postos de combustível no lockdown em documento

Após realizarem nesta segunda-feira, 29, um protesto contra o fechamento dos postos de combustíveis aos finais de semana e feriados durante o lockdown no Acre, a categoria entregou nesta terça-feira, 30, um requerimento endereçado ao secretário de Saúde, Alysson Bestene, pedindo o funcionamento dos postos aos finais de semana e feriados.

O requerimento foi entregue na sede da pasta e deverá ser enviado para a Procuradoria Geral do Estado (PGE). Segundo informações de fontes palacianas, Cameli deverá publicar uma emenda no decreto que permite o abastecimento durante as restrições.

No documento entregue à Sesacre, os motoboys pedem o funcionamento das 9 às 12h, nos mesmos postos que serão abastecidas as viaturas e outros veículos do governo do Acre.

Em outro trecho do documento, os frentistas dos postos pedem para abastecer mediante a apresentação de uma ficha, que seria distribuída pela Sesacre aos motoboys.

Na segunda-feira, 30, o grupo protestou em frente ao Teatro Plácido de Castro. A categoria alega que não consegue abastecer os veículos para trabalhar e, por isso, estão sendo prejudicados. Os postos estão liberados para abastecer apenas veículos oficiais e de urgência das 7 às 10h da manhã.