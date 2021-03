Calendário do Bolsa Família 2021 em abril: 1ª Rodada do Auxílio Emergencial já tem previsão

BOLSA FAMÍLIA 2021: Calendário de ABRIL já está DISPONÍVEL! Veja também tudo sobre a 1ª RODADA da extensão do Auxílio Emergencial – que já tem previsão de pagamentos.

O mês de abril vai começar com novidades importantes para beneficiários do Bolsa Família e Auxílio Emergencial! Os inscritos do programa social terão acesso à primeira parcela do Novo Auxílio, que começa a ser paga em breve para a população brasileira.

Comparado com a primeira versão do Auxílio Emergencial, paga em 2020, a extensão conta com várias novidades. Os valores das parcelas variam de acordo com o perfil de cada beneficiário e a previsão das datas de pagamento já foi anunciada; veja abaixo.

Quem recebe o Bolsa Família vai ter acesso ao Auxílio Emergencial?

Primeiramente, é importante esclarecer que os beneficiários do Bolsa Família terão acesso ao novo Auxílio Emergencial. A participação dos inscritos foi confirmada por meio da PEC que autorizou o pagamento do programa.

Além disso, os beneficiários do Bolsa Família poderão receber as parcelas do Novo Auxílio Emergencial de acordo com o calendário do programa do governo, que já foi divulgado oficialmente.

No caso das outras pessoas que recebem o Auxílio – como MEIs e trabalhadores autônomos – o calendário oficial ainda não foi divulgado. Porém, representantes do governo já apresentaram uma previsão de pagamentos.

Valores do Novo Auxílio Emergencial

Como já foi citado, uma das grandes novidades no Auxílio Emergencial 2021 é o valor diferenciado das parcelas de acordo com o perfil de cada beneficiário. A mudança foi feita para economizar os recursos da união e distribuir os valores mais altos para quem realmente precisa. Veja abaixo a tabela:

R$ 150: Valor pago para unidades familiares unipessoais, ou pessoas que moram sozinhas;

R$ 250: Valor fixo pago à maioria dos beneficiários;

R$ 375: Valor pago às mães chefes de família.

Previsão de pagamento do Auxílio Emergencial

O Auxílio Emergencial é sempre depositado no Caixa Tem, aplicativo de poupança digital criado pelo banco do governo em 2020. As datas de disponibilização das parcelas variam de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários.

Com isso, assim como aconteceu em 2021, devem receber primeiro os beneficiários que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro. O calendário oficial ainda não foi liberado, mas o Ministério da Cidadania já apresentou uma previsão de pagamentos.

Segundo o Ministro, os pagamentos do Novo Auxílio Emergencial para o grupo principal de beneficiários deve começar em 4 ou 5 de abril. O benefício deve durar quatro meses, sendo pago até julho.

Calendário do Auxílio Emergencial no Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família vão receber a extensão do Auxílio Emergencial de acordo com o calendário do programa social, que já havia sido divulgado pelo governo ainda no mês de março.

Sendo assim, quem recebe o Bolsa Família deve ter acesso às parcelas do Auxílio Emergencial um pouco depois do pagamento para os outros beneficiários, já que os depósitos do benefícios são realizados de acordo com o último algarismo do NIS dos inscritos.

Confira abaixo o calendário completo do Bolsa Família em abril!

NIS de final 1 – 16/04

NIS de final 2 – 19/04

NIS de final 3 – 20/04

NIS de final 4 – 22/04

NIS de final 5 – 23/04

NIS de final 6 – 26/04

NIS de final 7 – 27/04

NIS de final 8 – 28/04

NIS de final 9 – 29/04

NIS de final 0 – 30/04