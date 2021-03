Acre terá aumento de 30% em vacinas da Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde

Depois de Mato Grosso do Sul, será a vez do Estado do Acre ter aumento no volume de vacinas contra Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). A garantia foi dada pelo novo ministro da pasta, Marcelo Queiroga, durante encontro de boas-vindas com o governador Gladson Cameli nessa segunda-feira (29).

Os próximos lotes do imunizante ao coronavírus recebidos pelo Acre devem vir com um aumento de 30% no volume, afirma o novo ministro. O acréscimo, segundo Queiroga, será uma compensação pelas áreas de fronteira. O ministro também confirmou que deve fazer uma visita ao Acre em breve.

O governador explicou ao ministro a situação do estado, mostrando que, por ser área de fronteira, pacientes de estados vizinhos e dos países fronteiriços, Peru e Bolívia, buscam a saúde pública do Acre, principalmente de Rio Branco.

“Vamos resolver esse primeiro problema acrescentando, na planilha do Acre, mais 30% do total de vacinas a serem enviadas. Fizemos isso com Mato Grosso do Sul e vamos contemplar também a população acreana”, disse o ministro.

Outro pedido de Cameli foi sobre o empréstimo de vacinas ao Amazonas, no auge da pandemia. “Os estados do Norte abriram mão de 2,5 % do total de vacinas a serem enviadas para a região. Neste momento, estamos precisando receber essa quantidade de vacinas em razão do atual cenário do nosso estado”, explicou.

Queiroga respondeu dizendo que o Governo Federal está empenhado em aplicar o mais rápido possível a vacinação em massa da população brasileira. “Estamos esperando lotes das farmacêuticas para podermos comprar. Se elas aprontarem 100 milhões de doses, de imediato compraremos. Eles ainda não tem quantidade suficiente, aprovada pela Anvisa para nos vender”.