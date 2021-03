Prefeitura de Mâncio Lima realiza vacinação em ribeirinhos e entrega mais de 250 cestas básicas

A prefeitura de Mâncio Lima iniciou no final de semana, a vacinação de ribeirinhos contra o Covid-19 nos Rios Môa, Azul e afluentes e entregou cestas básicas para as famílias.

O município recebeu 470 doses das vacinas CoronaVac e AstraZeneca, para atender a população ribeirinha. 135 moradores dos Rios Azul e Rio Moa, já receberam a primeira dose do imunizante

O prefeito Isaac Lima acompanhou a ação. “Nossa equipe vai entrar em todos os igarapés para que a vacina chegue aos que tem que ser imunizados”, destacou o gestor.

A secretária municipal de Saúde, Joice Gonçalves, relata que a quantidade de doses recebidas, permite ampliar a quantidade de pessoas atendidas com relação à faixa etária. “Esse grupo prioritário, a população ribeirinha, foi definida por meio do Ministério da Saúde e, no primeiro momento a orientação era para as pessoas com idade superior a 60 anos. Com a quantidade de vacina que recebemos do governo do Estado e, visto que a população que mora as margens dos nossos rios e igarapés é razoavelmente pequena, nós baixamos a faixa etária para 40 anos.

Maria Renildes Fernandes, tem 49 anos de idade, agricultora da Comunidade Conceição às margens do Rio Moa, agradeceu pela imunização dela é do marido sem ter que sair de casa. “Para mim foi uma surpresa quando a Agente de Saúde passou na minha casa e disse que eu iria receber a vacina. A partir de agora eu sei que estou protegida e vou continuar tomando todos os cuidados. É uma benção essa vacina, já perdemos tantos amigos queridos e, acredito que a partir de agora não teremos mais tantas mortes como já vimos”.

Segundo Joice, na Comunidade Bom Sossego, 6 pessoas se recusaram a tomar a vacina e assinaram o documento de recusa.

Cestas básicas

Além da vacinação contra a Covid-19, a prefeitura de Mâncio Lima entregou cestas básicas para famílias que foram atingidas pela cheia dos rios da região e pela pandemia de coronavírus.

Nas comunidades Meia Dúzia, Novo Recreio e Terra Indígena Nukini foram distribuídas 250 cestas básicas, 70 colchões e 100 fardos de água mineral. Os donativos foram doados por meio Programa SOS Acre do Ministério Público, do Gabinete da primeira dama do Estado, Ana Paula Cameli e da SEPA – Secretaria de Estado e Produção Agrícola.

A prefeitura de Mâncio Lima já entregou mais de 500 cestas básicas para os ribeirinhos do Rio Azul, Rio Moa e demais comunidades afetadas.

Agradecemos a todos os doadores. Os problemas pós-enchentes são enormes e, vamos estar presentes ajudando essas pessoas”, agradeceu o prefeito Isaac Lima, que também vistoriou o andamento da obra da Unidade Básica de Saúde – UBS da Terra Indígena Nukiniz, próximo ao Parque Nacional da Serra do Divisor.