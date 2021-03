Comércio e indústria de Cruzeiro do Sul querem funcionar no Sábado de Aleluia

A Associação Comercial e a representação da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) de Cruzeiro do Sul, querem o comércio local aberto no Sábado de Aleluia, 3.

Em reunião nesta segunda-feira, 29, representantes das duas instituições elaboraram um documento que será enviado ao governador Gladson Cameli pedindo o funcionamento normal dos estabelecimentos comerciais no meio do feriado santo.

Luiz Cunha, presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, concorda com o fechamento de sexta feira e do domingo. “Sexta- feira é um dia santo de guarda, que cumpramos o dia de isolamento. Mas Sábado de Aleluia, que é um dia tradicional de festejo, de alegria na nossa cultura, a gente solicita que fique aberto”, pontua Cunha.

Janaína Terças, coordenadora da FIEAC no Juruá, ressalta que a população tem colaborado com o Decreto Estadual e cita a redução de novos casos de Covid-19, de internações e mortes pela doença. ”Cruzeiro do Sul está de parabéns, pois os índices de contaminação e contágio da população caíram muito mas o comércio, a indústria estão impedidos de atuar nos finais de semana e feriados. A nossa proposta é que Cruzeiro do Sul seja seja tratado de uma forma individual e que à partir do dia 10 de abril, seja suspenso o Decreto que impede o trabalho aos finais de semana e feriados”, citou.

Pelo Decreto Estadual em vigor o comércio só funcionará até quinta-feira, 1 e voltará a abrir as portas na segunda, 5.