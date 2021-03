Deputado recebe alta após quase 10 dias internado com Covid-19

O deputado estadual Marcus Cavalcante (PTB-AC) recebeu alta médica nesse final de semana após ficar quase 10 dias internado no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, com complicações decorrentes da Covid-19.

“Quero aqui agradecer primeiramente a Deus, a minha família, aos amigos e a todo povo de Feijó, que durante estes dias que fiquei internado para tratamento da Covid-19 manifestaram todo o seu apoio para que eu me recuperasse o mais rápido possível dessa doença que tem acometido todos os dias milhares de pessoas em nosso Estado e País”, escreveu em nota de agradecimento nas redes sociais.

O parlamentar destacou ter recebido inúmeras mensagens e orações e que esse ato o ajudou em sua recuperação. “O que mais uma vez me dá amostras do quanto o nosso povo é solidário, acolhedor e generoso com o próximo”, escreveu.

Marcus há está em casa para dar continuidade ao tratamento iniciado no hospital. Ele contou com apoio do médico Jenilson Leite, que também é deputado estadual.

“Obrigado a todos os feijoenses pela demonstração de carinho. Amo cada um de vocês, e em breve estarei de volta ao meu gabinete para continuar fazendo o meu melhor e para buscar e realizar novas e importantes conquistas para a nossa querida Feijó”, agradeceu.