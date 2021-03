Membro do alto escalão do Bonde dos 13 é preso por homicídios e roubos na Capital

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram um mandado judicial e prenderam na manhã desta quinta-feira, 25, o membro da facção Bonde dos 13 (B13) Rafael Souza da Silva, de 19 anos, mais conhecido no mundo do crime como ‘Rafinha’. A prisão aconteceu no Ramal da Piçarreira, na região do bairro Amapá, Segundo Distrito de Rio Branco.

‘Rafinha’ é o acusado de executar a tiros o jovem Witallo Leonardo da Silva, de 22 anos, morto na noite do dia 03 de fevereiro desde ano, na frente de sua distribuidora localizada na Avenida Sobral, no bairro Sobral. O criminoso também é acusado de invadir a casa de um sargento da Polícia Militar, render toda família, ameaçar o sargento de morte com uma pistola em sua cabeça e roubar a sua arma de fogo.

Relacionado

Segundo a polícia o membro da facção B13, de alta periculosidade, possui vários outros crimes, entre eles de mais um homicídio quando era menor de 18 anos e de roubos na capital. A polícia informou ainda a reportagem do ac24horas, que no dia 05 de fevereiro de 2021, “Rafinha” juntamente com um comparsa foram presos após roubar uma motocicleta na Travessa Tiradentes, no bairro João Paulo II, e mesmo com todos esses crimes cometidos, na audiência de custódia, o perigoso criminoso recebeu apenas a tornozeleira eletrônica de monitoramento e foi liberado. Após alguns dias Rafael cortou o aparelho e se encontrava foragido da justiça acreana.

O faccionário está preso na delegacia especializada e será encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde.