Na segunda semana de lockdown, consumidores voltam a fazer filas em supermercados

O documentário The Last Shaman, que em português significa “o último Xamã”, de 2016, com 1h22, exibido na Netflix reascende o charlatanismo e a comercialização do chá internacionalmente conhecido como Santo Daime, doutrina fundada no Acre no início da década de 30 pelo Mestre Raimundo Irineu Serra.

A historiadora e jornalista Fátima Almeida chama atenção para o que ela considera “uma nojeira”. O roteiro fala sobre um jovem americano com depressão que abandona tratamento convencional e vai para a Amazônia peruana experimentar a Ayahuasca (Daime).

“Em Iquitos, no Peru, o comercio com a ayahuasca é grande, em dólares e cheio de charlatães, até ONGs na jogada, uma nojeira tudo. Exceto pela beleza das imagens, florestas, águas” comenta Fátima Almeida.

A trama revela que o pai do rapaz, psiquiatra, em hospital de Harvard, conta para câmera que fundou empresa com um neurobiólogo que ganhou prêmio Nobel, “mas quando procurou o melhor psiquiatra para tratar o filho, ouviu deste que a ciência nada sabe do cérebro humano” acrescenta a historiadora.

De acordo o ator Jim Carrey, a psiquiatria usa métodos primitivos, os medicamentos são formas de dar lucros aos laboratórios e as drogas são diagnosticadas para doentes dependentes e mais depressivos.

Embora o assunto mais comentado pela internet seja a visão comercial em torno da bebida ancestral, Jim Carrey assume durante a trama, uma postura medicinal.

De acordo Fátima Almeida, “o rapaz volta pra casa melhor, com vontade de viver, de tocar a vida, depois de conviver com o único ayauasqueiro honesto que encontrou na selva peruana” contou a historiadora.

O debate que vem sendo travado nos canais do YouTube traz à baila novamente, o apelo feito por autoridades ligadas ao culto no Acre, no sentido de regular o uso sustentável do cipó jagub (Banisteriopsis caapi) e da folha chacrona (Psychotria viridis), plantas utilizadas na produção do chá. Segundo denúncias, a ayahuasca (Daime) vem sendo comercializado em larga escala para outros estados brasileiros e para fora do país.

Com relação ao tratamento da depressão com o Daime, pesquisadores brasileiros conseguiram demonstrar os benefícios da ayahuasca em pacientes com depressão. Os resultados foram publicados em março de 2019 no periódico Psychological Medicine.

Embora estudos anteriores já tenham apontado para esse resultado, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da Universidade de São Paulo (USP) obtiveram êxito em mostrar os benefícios do chá para cura da doença.

