Avô que estuprou 3 netas e engravidou uma de 13 anos é transferido para Cruzeiro do Sul

O diretor do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, médico Marlon Holanda, disse em entrevista à TV Acre nesta quarta-feira, 17, que há 4 vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na unidade hospitalar, mas que se pacientes de Rio Branco continuarem sendo transferidos para o Juruá, os doentes da região poderão ter de ser enviados para outros estados.

O município recebe doentes de Covid-19 de 9 cidades, incluindo municípios amazonenses e desde domingo atende também a capital. Atualmente, três pacientes de Rio Branco estão em Cruzeiro do Sul, sendo 2 na UTI. A quarta paciente que havia sido transferida na segunda-feira faleceu na terça.

“Já tivemos um momento pior com relação à lotação com pacientes intubados na enfermaria, e houve uma melhora. Mas, se continuarem as transferências, nós poderemos ter que mandar pacientes de Cruzeiro do Sul para outros estados. Das 20 UTIs, 4 estão desocupadas, mas os 6 leitos de semi UTI estão lotadas e alguém poderá ser transferido para a UTI a qualquer momento. Nossa grande dificuldades é a falta de médicos. Perdemos 4 médicos em duas semanas com o fim de residências e poucos querem vir para a região”, afirma, lembrando que o Hospital de Campanha tem capacidade para a instalação de mais 10 leitos de UTI.

Com relação à oferta de oxigênio e medicamentos, segundo o diretor, a situação é tranquila. O problema maior, volta a destacar, é a sobrecarga dos médicos e demais profissionais. “Estamos cansados, muito cansados”, conclui o médico.

A Sesacre anunciou a possibilidade de transferir 13 pacientes com Covid-19 de Rio Branco para Cruzeiro do Sul e 6 para Manaus.

Segundo o boletim diário, nesta quarta-feira, 17, há um total de 77 pacientes internados no Hospital de Campanha do Juruá. São 61 na clínica e 16 na UTI Covid, sendo 8 de Cruzeiro do Sul, 2 de Mâncio Lima, 1 de Tarauacá, 2 de Feijó, 1 de Rodrigues Alves e 2 de Rio Branco. Doze estão intubados. Nas últimas 24 horas foram registradas 7 altas e 3 óbitos.