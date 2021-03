Defesa Civil reconhece emergência em Porto Acre por causa da cheia do Rio Acre

Depois de dois anos e dois meses, finalmente a perícia da Polícia Civil do Acre vai realizar na manhã desta terça-feira, 9, a perícia do acidente que matou a jovem Maicline Borges em um acidente de Jet Ski às margens do Rio Acre.

A simulação da tragédia só vai ocorrer porque o desembargador da Vara Criminal, Pedro Ranzi, atendeu a um pedido liminar do Ministério Público, já que a defesa do médico Eduardo Veloso, que pode ser acusado de homicídio doloso ao término do inquérito, havia conseguido suspender a reconstituição alegando que o evento iria causar aglomeração em tempo de pandemia. Veloso e o empresário Otávio Costa, que estavam com Maicline no dia de sua morte, podem, de acordo como resultado da perícia e fechamento das investigações, enfrentarem o Tribunal do Júri.

A reconstituição começa às 8 horas da manhã. A decisão da justiça se baseou no fato de que um novo adiamento fizesse com que o inquérito se arrastasse ainda por mais tempo e pela necessidade de fazer a simulação com o Rio Acre com um grande volume de água, simulando as mesmas condições do acidente, ocorrido em janeiro de 2019, também em época de cheia do rio.