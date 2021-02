Acre vai flexibilizar abertura do comércio na pandemia na próxima semana

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O governo do Acre confirmou nesta quinta-feira, 25, por meio de nota pública, que a partir das próximas semanas começará a flexibilizar a abertura do comércio durante a pandemia. Trata-se do plano de liberar o funcionamento dos estabelecimentos considerados não essenciais durante a semana e praticar o lockdown aos finais de semana.

“Após amplos diálogos com diversas classes empresariais e distintos setores da economia, visando estabelecer uma nova metodologia que permita a abertura gradativa do comércio e considerando indiscutivelmente as medidas obrigatórias para que não haja maior contágio pelo coronavírus, pretende estabelecer, nas próximas semanas, medidas de flexibilização para o setor”, informa a nota.

Segundo o governo, a questão ainda está sendo avaliada junto aos órgãos de saúde e controle do Estado para não causar danos à população e promover a volta do comércio com diligência e responsabilidade.

“Importa esclarecer que quaisquer medidas serão divulgadas com bastante antecedência, inexistindo, portanto, a possibilidade de escassez de quaisquer produtos de uso ou alimentação”, destaca.

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 garante que não irá permitir o descuido nas medidas mais simples de proteção, como a manutenção total do uso de máscaras, preferencialmente descartáveis, e uso constante de álcool gel 70%, além da medida higiênica de lavar sempre as mãos com água e sabão.