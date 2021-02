Mais um paciente com Covid-19 foge do Hospital do Juruá

O Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul registrou no Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, 24, mais duas mortes decorrentes de Covid-19 e uma nova fuga de paciente internado com o vírus que estava na unidade hospitalar.

De acordo com o município, esta é a terceira fuga de paciente do hospital neste ano. A unidade não soube informar sobre o estado desses pacientes com relação à contaminação e o que eles podem ocasionar, já que os mesmos não tiveram alta médica.

Não há informação também sobre o trâmite de saída dos pacientes do hospital, onde só há uma recepção e uma porta. Nesta quarta-feira, 24, há 92 pessoas internadas com coronavírus. Destas, 72 estão em leitos clínicos e 20 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nas últimas 24 horas, foram dadas 4 altas médicas e feitas 2 transferências para Rio Branco por meio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Com relação aos 2 óbitos, tratam-se de pessoas de Cruzeiro do Sul, sendo uma de 71 e outra de 49 anos.