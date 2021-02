Gladson não fica refém!

O governador Gladson Cameli (PP) não aceita ficar refém do seu partido, o PROGRESSISTA, imagina do MDB, PSD ou qualquer outra sigla que supostamente seja aliada. Faz concessões (porque tem que fazer mesmo), mas não entrega as cerejas do bolo: Educação, Saúde, Segurança, Comunicação e Fazenda.

A pressão por cargos e espaços de poder entre os aliados continua a mesma desde o início do governo. Com a proximidade das eleições de 2022, a tendência é aumentar ainda mais. Gula é o que não falta.

Apesar do cerco, vai tocando o governo da maneira que gosta e pode. São dois anos de muitas idas e vindas. Pagou muitas dívidas, mantém salários em dia, faz parcerias com prefeituras, socorre necessitados, enfrenta pandemia, alagações, estagnação econômica e desemprego.

No jogo bruto do poder o governador conseguiu formar uma boa base junto à população através das redes sociais com quem dialoga diretamente a cada passo que dá. O povo gosta. É quem lhe dá força para não ceder a chantagens políticas. Gladson não é o tipo que aceita ser refém.

“Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça; ela tira a vida dos que a possuem. (Prov. 1:19)

Dando as caras

Alguns parlamentares da área federal passaram dois anos sumidos, lugar incerto e não sabido. As alagações sempre foram uma boa ocasião para aparecerem ao lado do povo sofrido e lascado. Ano que vem tem eleição. Está explicado.

Justiça seja feita

Porém e, entretanto, alguns parlamentares a exemplo de Jessica Sales, Alan Rick, Mara Rocha, Jesus Sérgio e outros, convenhamos, estão diariamente prestando contas de suas ações à população.

Centrão enquadra Bolsonarismo

Por essa, nem eu esperava: A Câmara Federal confirmou a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL/RJ) derrotando a base radical Bolsonarista na Câmara. Enquanto Silveira torra no óleo quente da frigideira, o fato será um marco nas relações entre o Centrão e o Palácio do Planalto.

Generais e parvoíces

O general Villas-Bôas resolveu sair do clube para falar bobagens mostrando as penas como se fosse um pavão. Em seu livro diz que fez ameaças a ministros do STF por ocasião do habeas corpus de Lula negado pelo ministro Fachin. Prefere exaltar um militar torturador a generais de grande envergadura moral e patriotas. Na verdade, queria o lugar do subordinado militar: o capitão Bolsonaro, presidente do país. O mesmo complexo do vice, o general Mourão.

Chama o Centrão

O ex-deputado federal Osmir Lima avalia que o Centrão tem um papel importante a ser cumprido no equilíbrio da relação entre os três poderes. Pugna pelo fim do radicalismo entre esquerda e direita. São fisiologistas, é bem verdade, mas também servem de contrapeso nas relações políticas evitando os exageros.

A república de Curitiba

Está ficando cada vez mais claro que os procuradores responsáveis pela condução da Operação Lava Jato, em Curitiba, extrapolaram suas funções. Corrupção se combate dentro da Constituição. Na tentativa de destruir Lula, o PT e a esquerda quase acabam com o Brasil junto. Queriam investigar ministros do STJ e STF ao arrepio da lei.

. Um general na Petrobrás para baixar o preço do gás de cozinha:

. Arrocha general!!!

. Me lembra a Bolívia quando eu era menino na Brasiléia!

. “A hora sí, Banzer, cararro e mierda”!

. Arriba Bolívia!

. O prefeito velho Boca do senador Petecão vai reduzir o preço da passagem de ônibus; se fizer isso todos os prefeitos anteriores estavam nos ludibriando com a conversa mole de composição de custos operacionais.

. Arrocha prefeito Velho Boca!

. Não só abra a caixa preta do transporte público, mas quebre também para nunca mais ter caixa preta.

. A propósito, já encontraram ao menos essa caixa preta, dizem que nem existe!

. Pandemia, dengue, alagações e outras mazelas vão salvar nos salvar da escassez de recursos;

. Consta que tem gestor torcendo para sua cidade alagar também!

. A ambição move o mundo!

. Bom dia!