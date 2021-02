Consórcio de Estados intermedia compra de 700 mil doses da vacina russa para o Acre

Nos tempos mais duros da perseguição petista imposta ao Acre, fui censurado em todas as emissoras de rádio e TV controladas pela mídia governamental.

Dos que compactuavam e foram demasiadamente beneficiados pelas intervenções petistas, não me surpreendo, mas da deputada Mara Rocha me causa espanto.

Na TV Gazeta, a deputada Mara Rocha, que tem registro profissional de jornalista, sabe que até imagens minhas eram cortadas na edição dos programas da emissora.

Todos lembramos que a própria Mara Rocha foi demitida da TV Gazeta sob a alegação de não se submeter aos caprichos do PT. E fez discurso vitimista de censurada e perseguida para impulsionar a candidatura que resultou na deputada mais votada.

O fato é que, antes da transmissão do telejornal, o conteúdo editorial das reportagens (imagens, entrevistados, manchetes etc) era previamente submetido ao crivo da Secretaria de Comunicação.

Por ossos do ofício a apresentadora Mara Rocha era, digamos, a porta-voz do noticiário bajulador que o PT produzia e controlava com vistas a se perpetuar no poder.

Como as redes sociais ainda eram embrionárias, ao povo acreano era dado o direito de ler apenas o que o governo queria que ele lesse.

Pois bem, quando eu imaginava que tudo fazia parte de um passado horrendo da nossa história política, eis que parlamentares transformaram uma reunião estratégica, onde deveriam debater os destinos do Acre, em palco grotesco para pedir a demissão de jornalistas que ousam criticar a atuação deles.

Justiça se faça ao jovem governador Gladson Cameli com base no que ouço de todos os jornalistas de meu convívio: ninguém jamais recebeu um telefonema dele ou de seus colaboradores para impedir a divulgação de uma reportagem, para interferir no conteúdo editorial de qualquer veículo de comunicação.

Moral da história: está bem claro que se um dia um desses parlamentares for alçado ao posto de governador do Acre, as liberdades de pensamento e de imprensa voltarão a ser controladas pelo cabresto.

Que papelão! Quanta vergonha alheia!

Luiz Calixto escreve às quartas-feiras no ac24horas.