Prevendo alagação, Rio Branco institui o gabinete de gerenciamento de crise

O nível do Rio Acre continua a subir nesta sexta-feira, 29. O nível, registrado às 6 horas da manhã aponta 12,59m, é pouco menos de um metro da cota de alerta (13,50m) e bem próximo da cota de transbordamento (14 metros) que é quando as primeiras famílias dos bairros mais baixos de Rio Branco começam a ser atingidas pelas águas.

Para lidar com mais eficiência em uma possível enchente ou em outra situação que requeira uma ação rápida e mais precisa do município, a prefeitura de Rio Branco institui na estrutura organizacional da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, o “Gabinete de Gerenciamento de Crises – Gcrises”, ligado diretamente ao Coordenador Municipal de Defesa Civil, com a finalidade de equacionar crises no campo de ação dos órgãos municipais em defesa da cidadania de Rio Branco.

A comissão terá 21 representantes de praticamente todas as secretarias e órgãos do governo municipal, além de representantes do Ministério Público do Estado do Acre e do Poder Judiciário, e será coordenada pelo coordenador da defesa civil municipal.

De acordo com o decreto de publicação no Dário Oficial desta sexta-feira, considera-se crise todo incidente ou situação crucial não rotineira, que exija uma resposta especial do Município, em razão da possibilidade de agravamento conjuntural, inclusive com risco de vida para pessoas envolvidas, e que possa manifestar-se através de ameaças de mudanças climáticas, ação da natureza ou do homem, ocupação ilegal de terras, bloqueio de estradas, dentre outras ocorrências de vulto, surpreendendo as autoridades e exigindo uma postura imediata das mesmas.

O gerenciamento de crise é o processo eficaz de se identificar, obter e aplicar, de conformidade com a legislação vigente e com emprego das técnicas especializadas, os recursos estratégicos adequados para solução de crise, sejam medidas de antecipação, prevenção e/ou resolução, a fim de se assegurar o completo restabelecimento da ordem e da normalidade da situação.