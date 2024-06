Duarte quer o Republicanos na disputa da prefeitura

O REPUBLICANOS não deve apoiar nenhum dos candidatos a prefeito de Rio Branco. A possibilidade é defendida pelo presidente do partido no estado, deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS), para quem a sua sigla não se sente representada em nenhuma das chapas que vão disputar as eleições deste ano para a PMRB. Ao BLOG, Duarte disse ainda que decisão partidária deve ser a de se envolver nas eleições majoritárias apenas onde a sigla se encontra com candidatos a prefeitos e para vice; como em Feijó, Acrelândia, Epitaciolândia, Capixaba, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, Manuel Urbano e Porto Acre.

O REPUBLICANOS terá candidatos a vereador com chapa completa nos vinte e dois municípios, num total de 259 candidatos. E nove candidatos a vice-prefeito. Para Roberto Duarte, o fato de liberar os candidatos a vereadores de Rio Branco lhe dará mais tempo para dedicar aos demais municípios, onde o partido se vê nas fotos das chapas majoritárias. A meta do REPUBLICANOS é eleger prefeitos nas chapas em que está presente no interior, e fazer vereadores em todos os vinte e dois municípios.

NÃO É ANORMAL

O FATO de liberar o partido nas eleições para a prefeitura de Rio Branco não é nada de anormal; mas até lógico, depois que ele não foi chamado e nem ouvido para nada nas composições formadas em torno da candidatura do prefeito Tião Bocalom. Marcus Alexandre (MDB), não apoia por questão ideológica. Foi ignorado. Na política, só se fica onde se é respeitado.

QUEBRAR O TABU

NUNCA Capixaba teve uma mulher prefeita. Quem trabalha para quebrar o tabu nesta eleição, é a vereadora mais votada do município, Sara Frank (MDB), que disputa a prefeitura. O lugar da mulher é onde ela quiser. Até na política, ora, pois!

TEORIA DA CONSPIRAÇÃO

LEMBRA um filme sobre a invasão de marcianos na terra. É a pura teoria da conspiração de que figuras ligadas ao PT estão emperrando a liberação de recursos da Caixa Econômica Federal, para os projetos do prefeito Bocalom. As decisões da CEF são técnicas.

A MACHARADA SE CUIDE….

OS candidatos a vereador pelo PP, não estão de melé solto nesta eleição. A macharada do PP se cuide porque Gabriela Câmara (PP), Lucilene da Droga Vale (PP) e Elzinha Mendonça (PP) são candidatas com ampla chance de eleição. Pode anotar para conferir. Todas fortes e com estrutura.

ROLO COMPRESSOR

HÁ um rolo compressor partindo da Secretaria de Saúde para esvaziar a influência do candidato a vereador e ex-presidente da FUNDHACRE, João Paulo (PODEMOS), para inflar o balão do candidato do PP, José Aiache, nos setores da Saúde. Na política, tudo se sabe…

PODE ASSUMIR, SIM SENHOR!

COM a viagem do prefeito Tião Bocalom, legalmente, quem tem de assumir a prefeitura é a vice-prefeita Marfisa Galvão, por não ser candidata a cargo eletivo. Se não respeitarem a liturgia, vão burlar a legislação.

BUMBO FURADO

NÃO passou de carnaval com bumbo furado o ensaio de uma candidatura a prefeito de Rio Branco pelo PSDB, mesmo o partido tendo nomes capazes. O que pesa contra o PSDB é não ter liberdade para deixar de ser um puxadinho do Palácio Rio Branco.

ÚNICO FOCO

O PRESIDENTE do PDT, Luiz Tchê, não está preocupado com a eleição para a prefeitura da capital. Seu único foco é eleger o filho Felipe Tchê (PDT) a vereador e lhe tornar o seu sucessor político no PDT. É um nome forte.

NOME FOLCLÓRICO

O REPUBLICANOS terá em Manuel Urbano como candidato a prefeito, uma figura com o nome folclórico de “Macarrão do Povo”. Não me perguntem a origem do nome, não sei. Mas que é engraçado, isso é.

SAINDO DAS CINZAS

QUATRO ex-prefeitos pelo PT vão tentar nesta eleição sair das cinzas políticas: Zé Maria (Porto Acre); Burica (Rodrigues Alves), Francimar Fernandes (Feijó), e Rodrigo Damasceno (Tarauacá). Dos três, Zé Maria e Rodrigo Damasceno, são os nomes que surgem como os mais competitivos.

ELEIÇÕES LIMPAS

A POSSE da ministra Cármen Lúcia, como presidente do TSE, significa que teremos um sério combate na campanha contra a disseminação de fake news. É assim que tem de ser.

PORTA DOS FUNDOS

O PREFEITO de Acrelândia, Olavinho, é considerado “persona non grata” no MDB, pelo fato de ter sido eleito pelo partido e não ter saído pela porta da frente para se filiar ao REPUBLICANOS. Nem deu satisfação.

ADONAY BRITO

ESTÁ confirmada pelo PT a candidatura a prefeito de Senador Guiomard de seu antigo militante, Adonay Brito. Tricolor de coração.

TIRE O CAVALO DA CHUVA

QUEM apostar que o governador Gladson vai colocar seu CPF no fogo abrindo os cofres do governo e colocando a máquina pública na campanha da capital, tire o cavalo da chuva. A hora é de se preservar juridicamente. E ele sabe bem disso.

FUNDO ELEITORAL

PELO menos o que o Gladson tem dito nas suas últimas entrevistas, é que o governo não vai financiar campanhas, e que para isso cada um se vire com o Fundo Eleitoral de cada partido. E esqueçam a máquina estatal. Diz o ditado, que: “Seguro morreu de velho”.

CANDIDATA AO GOVERNO

O BLOG tem informação de que a vice-governadora Mailza Assis revelou ao governador Gladson de que, caso ele se afaste para disputar o Senado em 2026, ela será candidata ao governo. Disputaria, nesse caso, como governadora e com a caneta na mão.

TAMANHO DO DESEMPREGO

22 mil candidatos disputam no concurso as vagas na SEFAZ, o que é uma pequena amostragem do desemprego no estado. Sem falar nos que, por falta de escolaridade, não disputam as vagas da secretaria.

MANDATO FECHADO

O EX-DEPUTADO Cadmiel Bonfim não conseguiu decolar a sua candidatura a prefeito de Feijó. Cadmiel fez um mandato fechado, não divulgou sua passagem pela ALEAC; e, se existe algo que prejudica um político, é ele não ter a divulgação do seu trabalho. Quem se esconde, não aparece.

FRASE MARCANTE

“A mentira planta o medo para colher a ditadura”. A frase é da nova presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia.

SAIR DO ZERO

A FEDERAÇÃO formada pelo PT-PCdoB-PV, não tem um vereador em Rio Branco. A chapa não é forte e vai brigar para sair do zero, e eleger ao menos um vereador. Nada, além disso.