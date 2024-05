Juro do cartão de crédito volta a subir e atinge 421% ao ano

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os juros médios cobrados no rotativo do cartão de crédito para pessoas físicas foram de 421,3% ao ano em março. Essa foi a maior taxa desde dezembro de 2023, quando era de 442,1% ao ano. O BC (Banco Central) divulgou o relatório Estatísticas Monetárias e de Crédito nesta 6ª feira (3.mai.2024). Eis a íntegra (PDF – 281 kB).

O rotativo do cartão de crédito é cobrado quando a pessoa não paga o valor total da fatura na data de vencimento. É a modalidade de crédito com os juros mais altos do país. O volume de recursos no mercado de crédito somou R$ 5,873 trilhões em março. Aumentou 1,2% em comparação com o mês anterior. No 1º trimestre, a alta foi de 1,4%.

O CMN (Conselho Monetário Nacional) decidiu em dezembro (com efeitos a partir de 3 de janeiro) que os juros do rotativo não poderiam superar 100% do valor da dívida. No caso, os juros não poderiam fazer uma dívida de R$ 200 superar R$ 400, por exemplo.