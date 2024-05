O ator da Globo que está ‘plantado’ no Copacabana Palace para ver Madonna

Alguns fãs da cantora Madonna, que está no Brasil para se apresentar na Praia de Copacabana, no sábado, 4, não aguentam a ansiedade para ver a estrela e lotam a entrada do Copacabana Palace, hotel onde ela está hospedada. Um deles é o ator da TV Globo Diego Martins, que não esconde a paixão pela diva pop. Ele publicou nas redes sociais que estava no local, nesta quinta-feira, 2. O artista vestia uma camiseta estampada com um dos looks mais icônicos da estrela – um corset justo ao corpo, com “bojos cônicos” nos seios, que ela usou durante a turnê Blond Ambition. Diego se destacou por interpretar o garçom Kelvin do bar de Cândida (Susana Vieira) em Terra e Paixão e desenvolver um romance com Ramiro (Amaury Lorenzo), um dos capangas de Antônio La Selva (Tony Ramos). Além disso, tem carreira consolidada como drag queen e cantor.

Relacionado