PF investiga suspeitas de uso de programas de Governo para favorecimento na campanha

A Polícia Federal (PF) em ação de repressão aos crimes eleitorais, cumpriu um de mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Eleitoral, no Centro de Atendimento ao Cidadão, em Boa Vista-RR.

Na ação, foram apreendidos documentos, celular e aparelho de armazenamento de dados.

As investigações apontaram que, no período da campanha eleitoral para as eleições suplementares para prefeito no município de Alto Alegre houve incremento substancial nos programas assistenciais e projetos do Governo de Roraima.

Após obter o acesso à lista oficial com os nomes das pessoas cadastradas no Programa Cesta da Família, ocorreu possivelmente, a compra de votos via cadastros de eleitores nos programas sociais de distribuição de cestas básicas. Ou abastecimento de cartões magnéticos fornecidos.

Por fim, a polícia disse que os investigados, na medida de suas participações, poderão responder pelo crime de corrupção eleitoral, além de outros que possam ser constatados no transcorrer da investigação.