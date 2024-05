Inscrições de candidatos a gestores de escola começam hoje (9) no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Começam hoje, 9, e vão até a próxima terça-feira, 14, em todo o Acre, as inscrições dos interessados em concorrer às eleições de Gestores Escolares da Rede Estadual. Os profissionais que passaram pelo processo de certificação e a formação continuada podem participar da eleição e poderão votar os professores, servidores da escola, pais e alunos maiores de idade.

Os candidatos devem se inscrever na própria unidade escolar onde desejam pleitear a vaga para o cargo de gestor. A eleição ocorrerá no dia 29 de maio e os novos gestores assumirão seus cargos no dia 1º de agosto.

O candidato concorrerá a um mandato de quatro anos, com direito a reeleição, e a campanha se iniciará um dia após o encerramento do prazo de inscrição, no dia 15 de maio. A campanha se estenderá até o dia 28 de maio, com a eleição dia 29.

No dia da eleição, a votação será efetuada entre 8h e 17h, estendendo-se até às 20h para as escolas que funcionam nos três turnos de ensino. A eleição será realizada em 266 escolas dos 22 municípios do Acre.

Em Cruzeiro do Sul, a coordenadora da Representação da Secretaria de Estado de Educação Adenilse Zumba, disse que o processo de certificação, pelo qual os candidatos passaram, incluiu um curso específico para aqueles que desejam pleitear a vaga de gestor. “Além disso, eles foram avaliados para garantir sua habilitação para participar do processo eleitoral na comunidade escolar. A gestão democrática é fundamental para o sucesso das escolas, e a participação ativa de todos os envolvidos é essencial para garantir uma educação de qualidade”.